Ist "Harry Potter" als Animationsfilm auf Disney+ zu sehen?

Gibt es einen Harry Potter-Animationsfilm?

In der Kommentarspalte beschweren sich enttäuschte User:innen darüber, dass der Film in ihrem Land nicht verfügbar sei. Wer voller Begeisterung sein Disney+ Konto öffnet, muss jedoch feststellen, dass es keinen Animationsfilm zu "Harry Potter" gibt – unabhängig vom Land, in dem man lebt, denn dieser Film wurde nie produziert!

Die im Video zu sehenden Ausschnitte wurden von einer KI erstellt und sollen das Publikum bewusst täuschen. Diese Gemeinheit ließ sich der User tony.aube einfallen und erreichte damit schon knapp sieben Millionen Zuseher:innen. Er erstellte die gesamte Webseite, die im Video zu sehen ist, und achtete dabei auf jedes Detail, sodass zahlreiche User:innen darauf hereinfielen.

In einem neueren Video erklärte er nun, wie er den Fake erstellt habe: