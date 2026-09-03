„Harry Potter“-Serie: Neuer Trailer zeigt uns Hogwarts
Jetzt wird der weltberühmteste Zauber-Schüler also wieder ganz von vorne anfangen, denn WarnerMedia verfilmt J. K. Rowlings Roman-Reihe neu. Diesmal allerdings nicht fürs Kino, sondern in Serien-Form bei HBO Max.
Die erste Staffel trägt den Titel „Harry Potter und der Stein der Weisen“ und setzt somit den ersten Roman um. Geplant ist eine buchnahe Neuadaption der gesamten Reihe: Jede Staffel soll einem Band von J.K. Rowlings Vorlage gewidmet sein – von „Stein der Weisen“ bis „Die Heiligtümer des Todes“, also 7 Staffeln für 7 Bücher.
Um uns auf dieses Riesenprojekt einzustimmen, gibt es nun einen neuen Teaser-Trailer, der Harrys Ankunft in Hogwarts zeigt:
Auch den allerersten Teaser wollen wir euch nicht vorenthalten:
An Harry Potter ist nichts Besonderes – zumindest behauptet das seine Tante Petunia. Doch an seinem elften Geburtstag öffnet ein Aufnahmeschreiben für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eine bislang verborgene Welt für Harry: eine Welt voller Freude, Freundschaft und Magie. Mit diesem neuen Abenteuer wächst jedoch auch die Gefahr, denn Harry muss sich einem gefährlichen Feind aus seiner Vergangenheit stellen.
Die Besetzung der „Harry Potter“-Serie
In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger, Alastair Stout als Ron Weasley, John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape, Nick Frost als Rubeus Hagrid, Rory Wilmot als Neville Longbottom, Lox Pratt als Draco Malfoy, Leo Earley als Seamus Finnigan, Elijah Oshin als Dean Thomas, Tristan Harland als Fred Weasley, Gabriel Harland als George Weasley, Ruari Spooner als Percy Weasley, Alessia Leoni als Parvati Patil, Sienna Moosah als Lavender Brown, Finn Stephens als Vincent Crabbe, William Nash als Gregory Goyle, Warwick Davis als Filius Flitwick und Sirine Saba als Pomona Sprout zu sehen.
Weitere Rollen übernehmen Daniel Rigby als Vernon Dursley, Bel Powley als Petunia Dursley, Paul Whitehouse als Argus Filch, Johnny Flynn als Lucius Malfoy, Bertie Carvel als Cornelius Fudge, Luke Thallon als Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson als Molly Weasley, Amos Kitson als Dudley Dursley, Gracie Cochrane als Ginny Weasley, Richard Durden als Cuthbert Binns, Louise Brealey als Rolanda Hooch, Bríd Brennan als Poppy Pomfrey, Leigh Gill als Griphook und Anton Lesser als Garrick Ollivander.
Die achtteilige erste Staffel „Harry Potter und der Stein der Weisen“ startet zu Weihnachten 2026 auf HBO.