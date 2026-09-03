Jetzt wird der weltberühmteste Zauber-Schüler also wieder ganz von vorne anfangen, denn WarnerMedia verfilmt J. K. Rowlings Roman-Reihe neu. Diesmal allerdings nicht fürs Kino, sondern in Serien-Form bei HBO Max.

Die erste Staffel trägt den Titel „Harry Potter und der Stein der Weisen“ und setzt somit den ersten Roman um. Geplant ist eine buchnahe Neuadaption der gesamten Reihe: Jede Staffel soll einem Band von J.K. Rowlings Vorlage gewidmet sein – von „Stein der Weisen“ bis „Die Heiligtümer des Todes“, also 7 Staffeln für 7 Bücher.

Um uns auf dieses Riesenprojekt einzustimmen, gibt es nun einen neuen Teaser-Trailer, der Harrys Ankunft in Hogwarts zeigt: