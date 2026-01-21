Matthias Opdenhövel lädt in SAT.1 ab Donnerstag, 19. Februar 2026, zur Prime Time wieder zum Gute-Laune-Musik-Quiz "Hast Du Töne?" ein. In den neuen Folgen spitzen die Teamkapitäne, Chart-Show-Urgestein Oliver Geissen, Musik-Dino Sasha und Schauspielerin Caroline Frier, die schon in der letzten Staffel mit Herzblut am Buzzer stand, die Ohren, wenn die Live-Studio-Band "Tönlein Brillant" die Instrumente zückt.

Denn im Team mit wöchentlich wechselnden Promis heißt es schnell sein: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer die meisten Songs im Schnelldurchlauf?