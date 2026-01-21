"Hast Du Töne?" 2026: Wer spielt in der neuen Staffel mit?
Matthias Opdenhövel moderiert auch heuer das Sat.1-Musik-Quiz. Welche Stargäste gibt es?
Matthias Opdenhövel lädt in SAT.1 ab Donnerstag, 19. Februar 2026, zur Prime Time wieder zum Gute-Laune-Musik-Quiz "Hast Du Töne?" ein. In den neuen Folgen spitzen die Teamkapitäne, Chart-Show-Urgestein Oliver Geissen, Musik-Dino Sasha und Schauspielerin Caroline Frier, die schon in der letzten Staffel mit Herzblut am Buzzer stand, die Ohren, wenn die Live-Studio-Band "Tönlein Brillant" die Instrumente zückt.
Denn im Team mit wöchentlich wechselnden Promis heißt es schnell sein: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer die meisten Songs im Schnelldurchlauf?
Diese Promis quizzen in der neuen Staffel "Hast Du Töne?"
- Folge 1: Alexander Kumptner, Lucas Gregorowicz, Meltem Kaptan
- Folge 2: Sandy Mölling, Luca Hänni, Isabell Varell
- Folge 3: Enie van de Meiklokjes, Tom Beck, Panagiota Petridou
- Folge 4: Janin Ullmann, Noah Becker, Mandy Capristo
- Folge 5: Angelina Kirsch, Pasquale Aleardi, Andrea Kiewel
- Folge 6: Laura Karasek, Pascal Hens, Sarah Engels
"Hast Du Töne?", sechs Folgen ab 19. Februar 2026, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei SAT.1 und kostenlos auf Joyn