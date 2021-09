Betteln war erfolgslos

Trigger-Warnung: Der folgende Absatz beschreibt sexuelle Übergriffe und Drogenmissbrauch. Wer Erfahrungen mit Gewalt oder sexuellen Übergriffen erlebt oder in der Vergangenheit erlebt hat, kann sich kostenlos und anonym an die Frauenhelpline gegen Gewalt 0800/222-555, www.frauenhelpline.at oder an die Männerberatungsstelle unter 0720/ 70 44 00, https://www.maennerinfo.at wenden.

Es ist also klar, dass Arturo niemals Sympathieträger, sondern eher Hassfigur in der spanischen Erfolgsserie war. Eine Szene war für viele jedoch eine Grenzüberschreitung und auch Schauspieler Arce stieß darin an seine Grenzen, wie er im Interview mit "Radio Times" verriet.

In der vierten Staffel setzt Arturo eine der Geiseln unter Drogen und vergewaltigt sie vermeintlich – die MacherInnen zeigten keinen sexuellen Übergriff, sondern lückenhafte Erinnerungen des Opfers. Sicher ist zumindest, dass Arturo eine Grenze klar überschritten hat und vom Opfer zum Täter wurde. Danach verschlimmert er die Situation, als er ihr im Nachhinein einzureden versucht, dass sie sich das alles einbilden würde.

"Ich habe gebettelt und gebettelt. Ich konnte nicht schlafen, wenn ich an diese Szene dachte, weil ich das nicht einmal als Fiktion sehen kann. Als das passierte und ich das drehen musste... Es war dann in Ordnung, und dann dachte ich aber: 'Oh, ihr bringt den Charakter um, ihr tötet ihn'", so der 48-Jähre über seinen Zwiespalt mit seiner Figur in "Haus des Geldes". Ob Arturo jedoch wirklich sterben muss, wird sich erst im zweiten Teil der fünften Staffel zeigen.

Alle Staffeln von "Haus des Geldes" sind auf Netflix verfügbar. Die finalen Episoden erscheinen am 3. Dezember beim Streaming-Dienst.