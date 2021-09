Die emotionale Achterbahn, die viele von euch schon nach dem Binge-Marathon der vierten Staffel hinter sich haben (wir erinnern uns an den herzzerreißenden Tod von Nairobi), wird weitergeführt – so viel können wir schon mal verraten. Denn in der fünften Staffel wird mit Tokyos vorzeitigem Tod einer der bisher traurigsten Todesfälle in "Haus des Geldes" gezeigt.

Szenen wie Sierras Beschluss, mit dem Professor zusammenzuarbeiten, nachdem er ihr Baby zur Welt gebracht hat, oder Helsinkis Gefangenschaft unter einer Marmorsäule waren vermutlich nicht so emotional wie Tokyos Ableben. Um euch über den Schmerz hinwegzuhelfen, haben wir die besten Memes zur finalen Staffel gesucht.