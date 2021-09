Coup in der Banknotendruckerei

In den ersten beiden Staffeln steht ein Überfall auf die spanische Banknotendruckerei mit Geiselnahme im Mittelpunkt. Die Bande schafft es, aus der heiklen Situation zu entkommen und auch die Beute mitzunehmen. Doch durch dieses Bravour-Stück haben die VerbrecherInnen erst so richtig Geschmack am Nervenkitzel gefunden und planen zwei Jahre nach dem ersten Coup einen ebenso spektakulären zweiten – daher geht es ab Staffel 3 dann um einen Überfall auf die spanische Zentralbank.