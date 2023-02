Haushaltsabgabe statt GIS: Alle Änderungen im Überblick

Wie geht es weiter?

Derzeit wird an einer Digitalnovelle für den ORF gearbeitet. Das soll den öffentlich-rechtlichen Sender für die drängenden Herausforderung der digitalen Medienwelt wappnen. Einer der geplanten Punkte ist es, Inhalte länger als sieben Tage in der hauseigenen TV-Thek zur Verfügung zu stellen. Auch die endlosen Ausstrahlungen von US-Serien wie "Malcolm mittendrin" oder "Big Bang Theory" stehen schon länger in der Kritik und könnten im Zuge der Digitalnovelle gestrichen werden.