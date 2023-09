Der ORF startet mit einer neuen Streamingplattform namens "ORF On" ins Jahr 2024. Sie soll die ORF-TVthek ablösen und liefert ein neues Design, weit längere Abrufzeiten als bisher, manche Produktionen noch vor der Ausstrahlung im TV und zahlreiche Archivsendungen. Dort angesiedelt ist ein neuer 24-Stunden-Kinderkanal. Aber auch das lineare Fernsehen will der ORF 2024 nicht vernachlässigen und kündigt mehr Publikumsbeteiligung, neue Magazine und Shows an.

"Programm für dich und mich und alle" lautet das Motto des öffentlich-rechtlichen Medienhauses für das kommende Jahr. "Für alle" ist wohl nicht zufällig gewählt, sieht doch eine ORF-Gesetzesänderung die Umstellung der gerätegekoppelten GIS-Gebühr auf eine Haushaltsabgabe in Höhe von 15,30 Euro (statt 18,59 Euro) vor und werden dadurch mehr Haushalte als bisher zur Kasse gebeten.

"Die Einführung der Haushaltsabgabe ist kein Ruhekissen für uns - ganz im Gegenteil. Sie ist Ansporn und Verpflichtung, unseren Auftrag noch besser in Programmangebote zu gießen, die für möglichst viele Menschen in Österreich Identifikation und Anknüpfung bieten", hielt ORF-Chef Roland Weißmann dazu bei einer Pressekonferenz am Dienstag fest. Ein geringerer ORF-Beitrag pro Kopf bei gleichzeitig mehr Programm sei kein Marketinggag, sondern Realität, so Weißmann.