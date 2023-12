Wer hätte gedacht, dass der Star einer mittelmäßigen Netflix-Liebesfilm-Trilogie mal so erfolgreich werden würde? Die Rede ist von Jacob Elordi und "The Kissing Booth". Doch bereits in der Hit-Serie "Euphoria" bewies der Australier, dass er mehr kann als nur den lieben Boy Next Door zu spielen – und mutierte dort geschickt zum absoluten Hate-Charakter.

Nun stehen bei dem 26-Jährigen gleich drei überaus vielversprechende Filme vor der Veröffentlichung: "Saltburn" könnte ein neues Meisterwerk der "Promising Young Woman"-Regisseurin Emerald Fennell werden. In "Priscilla" von Sofia Coppola wiederum ist Elordi als Elvis Prelsey zu sehen.

In "He Went That Way" schlüpft er nun in die Rolle eines Serienkillers, den es wirklich gegeben hat. Seht mehr im Trailer: