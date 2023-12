Worum geht's in "Saltburn"?

Oliver Quick studiert an der Elite-Uni Oxford, doch dort ist er ein Außenseiter, weil sein Elternhaus nicht so reich ist wie das seiner Mit-Studierenden. Umso mehr freut es ihn, als ihn der charmante und aristokratische Felix Catton unter seine Fittiche nimmt und ihn nicht nur in die Welt der Reichen, Schönen und Einflussreichen einführt, sondern ihn gar auf Saltburn, das herrschaftliche Anwesen von Felix' Familie, einlädt. Der Sommer scheint also perfekt zu sein.

Doch wie immer – und vor allem in der High Society – ist nicht alles Gold, was glänzt und mehr und mehr offenbaren sich die dunklen Seiten der Cattons ...