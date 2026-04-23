Mit "Heartstopper Forever" schließt Netflix die Geschichte von Nick und Charlie am 17. Juli ab. Der Film knüpft an die Serie "Heartstopper" an und basiert auf dem sechsten und letzten Band der Graphic-Novel-Reihe von Alice Oseman (31). Dieser soll am 2. Juli erscheinen.

Nick und Charlie haben mit Fernbeziehung zu kämpfen

Seit ihrem ersten Kennenlernen an der Truham Grammar School hat sich eine Beziehung zwischen Nick und Charlie entwickelt. Jetzt steht das Paar vor einer Herausforderung: Während Nick weiterhin zur Schule geht, beginnt für Charlie bald das Uni-Leben. Die damit verbundene Fernbeziehung zwingt sie, ihre gemeinsame Zukunft zu hinterfragen. Laut einer Mitteilung von Netflix begleitet der Film alle Figuren durch einen entscheidenden Abschnitt des Erwachsenwerdens.

Im Interview mit "Tudum" ergänzt Alice Oseman: "Der Film wird sich mit Zeit, Erinnerung, Liebe, Schmerz, dem Wechsel der Jahreszeiten, Enden und Anfängen sowie dem Kernelement von 'Heartstopper' beschäftigen: der ganz gewöhnlichen Magie unseres Alltags." Nick und Charlie müssten an sich und ihrer Beziehung arbeiten. Denn: "Nick ist sich nicht sicher, wer er ohne Charlie ist, und Charlie hat Angst, zurückgelassen zu werden."