"Heartstopper Forever": Netflix-Film beendet Serie
Mit "Heartstopper Forever" schließt Netflix die Geschichte von Nick und Charlie am 17. Juli ab. Der Film knüpft an die Serie "Heartstopper" an und basiert auf dem sechsten und letzten Band der Graphic-Novel-Reihe von Alice Oseman (31). Dieser soll am 2. Juli erscheinen.
Nick und Charlie haben mit Fernbeziehung zu kämpfen
Seit ihrem ersten Kennenlernen an der Truham Grammar School hat sich eine Beziehung zwischen Nick und Charlie entwickelt. Jetzt steht das Paar vor einer Herausforderung: Während Nick weiterhin zur Schule geht, beginnt für Charlie bald das Uni-Leben. Die damit verbundene Fernbeziehung zwingt sie, ihre gemeinsame Zukunft zu hinterfragen. Laut einer Mitteilung von Netflix begleitet der Film alle Figuren durch einen entscheidenden Abschnitt des Erwachsenwerdens.
Im Interview mit "Tudum" ergänzt Alice Oseman: "Der Film wird sich mit Zeit, Erinnerung, Liebe, Schmerz, dem Wechsel der Jahreszeiten, Enden und Anfängen sowie dem Kernelement von 'Heartstopper' beschäftigen: der ganz gewöhnlichen Magie unseres Alltags." Nick und Charlie müssten an sich und ihrer Beziehung arbeiten. Denn: "Nick ist sich nicht sicher, wer er ohne Charlie ist, und Charlie hat Angst, zurückgelassen zu werden."
Zwei Neuzugänge für den "Heartstopper"-Film
Für den Film kehrt Joe Locke als Charlie zurück, Kit Connor verkörpert erneut Nick. Auch weitere Darstellerinnen und Darsteller wie Yasmin Finney, Corinna Brown und Will Gao sind wieder mit dabei. Eine Schauspielerin fehlt jedoch: Olivia Colman, die in der Serie Nicks Mutter verkörperte, war "Tudum" zufolge offenbar verhindert. Ihre Rolle der Sarah Nelson übernimmt nun Anna Maxwell Martin. Neu im Cast ist außerdem Derek Jacobi, der in einer bislang noch nicht näher bekannten Gastrolle zu sehen sein wird.