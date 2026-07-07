Er gilt als einer der besten Kriminalfilme aller Zeiten. Die Rede ist von Michael Manns „Heat“ aus dem Jahr 1995 mit Al Pacino und Robert De Niro. Nun ist der mittlerweile 83-jährige Regisseur dabei, einen großen Plan zu verwirklichen, denn „Heat 2“ nimmt Gestalt an. Diese ungewöhnliche Projekt basiert auf Manns gleichnamigem Roman, den er 2022 gemeinsam mit Meg Gardiner verfasste und soll zugleich Prequel (Vorgeschichte) als auch als Sequel (Fortsetzung) sein. Auch die Besetzung kann sich wieder sehen lassen.

Wie aus einem „The Wrap“-Artikel hervorgeht, wurden die beiden Hauptrollen bereits gecastet. Leonardo DiCaprio spielt Chris Shiherlis – die Rolle, die im Original Val Kilmer verkörperte. Christian Bale hingegen übernimmt die Rolle von Vincent Hanna, dem LAPD-Ermittler, den einst Al Pacino spielte. Außerdem ist Adam Driver als neuer Bösewicht Otis Wardell im Gespräch - es handelt sich um eine komplett neue Figur, die es im Originalfilm nicht gab. Stephen Graham (Emmy-Gewinner für „Adolescence“) wird für die Rolle von Neil McCauley gehandelt, jene ursprünglich von Robert De Niro gespielte Figur..

Zwei Zeitebenen für „Heat 2“

Michael Mann nutzt einen cleveren erzählerischen Kniff über zwei Zeitebenen und plant zudem den Einsatz moderner De-Aging-Effekte, um die Zeitsprünge nahtlos auf die Leinwand zu bringen.

Die Vergangenheit (1988): Wir sehen die Vorgeschichte der unerbittlichen kriminellen Crew um Neil McCauley und Chris Shiherlis in Chicago und an der US-mexikanischen Grenze, ebenso wie die frühen Ermittlerjahre des exzentrischen Detectives Vincent Hanna.

Wir sehen die Vorgeschichte der unerbittlichen kriminellen Crew um Neil McCauley und Chris Shiherlis in Chicago und an der US-mexikanischen Grenze, ebenso wie die frühen Ermittlerjahre des exzentrischen Detectives Vincent Hanna. Die Zukunft (2002): Die Story knüpft direkt an das Ende des ersten Teils an. Es zeigt, wie der verletzte Chris Shiherlis versucht, aus Los Angeles zu entkommen, und führt ihn nach Südostasien (Singapur) und in die berüchtigte Grenzregion zwischen Paraguay, Brasilien und Argentinien, während Hanna ihm weiter auf den Fersen ist.

Dreharbeiten sollen im November 2026 beginnen, und der Perfektionist Mann plant einen gewaltigen, globalen Dreh. Gefilmt wird unter anderem in Los Angeles (allein dort sind über 70 Drehtage angesetzt), Chicago, Paraguay und Singapur. Insgesamt sind für die Arbeiten sechs bis sieben Monate veranschlagt. Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht, aber der Film wird für Ende 2027 in den Kinos erwartet.