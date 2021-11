"Don't Look Up": Lawrence verdient 5 Millionen weniger als DiCaprio

"Red Notice"-Beispiel

Auch Ryan Reynolds und Gal Gadot konnten anlässlich der sündteuren Netflix-Produktion "Red Notice" kürzlich eine ähnliche Erfahrung machen, da sie im Vergleich zu Dwayne Johnson wesentlich weniger verdient haben. In diesem Fall war The Rock als Produzent aber eindeutig in der besseren Position, und Reynolds und Gadot bekamen immerhin die gleiche Summe.

"Don't Look Up" wird am 24. Dezember auf Netflix starten.