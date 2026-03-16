Das könnte Fans in Staffel zwei erwarten (Achtung, Spoiler!)

Im "Heated Rivalry"-Finale verbringen Shane und Ilya zwei Wochen in Shanes idyllischem Cottage inmitten der kanadischen Natur. Fernab von Presse und Fans können sie sich ganz auf sich und ihre Beziehung konzentrieren. Sie schmieden Pläne, wie sie diese Liebe ausleben und trotzdem ihre Karrieren im Eishockey unbeschadet weiterführen können. Zudem schenken sie auch Shanes Eltern reinen Wein ein. Die Buchvorlage verrät mehr: Im Epilog erklären Shane und Ilya in einer Pressekonferenz der Sportwelt, dass sie nun abseits des Eises Freunde seien. Das öffentliche Bild einer geradezu feindlichen Rivalität wollen sie damit hinter sich lassen. Zudem verkünden sie, dass sie ein Hockeycamp für Kinder und eine Stiftung zu Ehren von Ilyas Mutter ins Leben rufen.

"The Long Game" startet dann in jenem Camp. Ihre Liaison dauert nun schon zehn Jahre an. Sie haben einen kleinen Kreis an Menschen um sich herum, die von ihnen und ihrer Beziehung wissen, öffentlich geoutet sind sie aber nach wie vor nicht. Während Shane sich davor fürchtet, seine Eishockeykarriere aufs Spiel zu setzen, scheint bei Ilya die Liebe zu Shane mehr zu wiegen als die zum Sport. Der Plan sieht aber weiterhin vor, ihre Liebe frühestens dann öffentlich zu machen, wenn sie ihre Karrieren als aktive Eishockeyspieler beenden.

Neben Troy Barrett könnte in der zweiten Staffel auch Ryan Price eine größere Rolle spielen. Der Verteidiger hat in "The Long Game" seine Hockeykarriere bereits an den Nagel gehängt, lebt offen mit seinem Partner Fabian in einer Beziehung und ist einer der Coaches in Shanes und Ilyas Hockeycamp. In der ersten Staffel der Adaption wurde Ryan lediglich erwähnt, trat aber selbst nicht in Erscheinung. Seine Liebesgeschichte mit Fabian erzählt Reid in dem Buch "Tough Guy" (Band 3).