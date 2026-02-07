Eine reiche Auswahl an Love-Stories, die Romantik in all ihrer facettenreichen Form zeigen.

Streaming am Tag der Liebe: Auch Prime Video zeigt Romantik in all ihrer Spielarten und bietet zum Valentinstag natürlich eine reichhaltige Auswahl an Liebesgeschichten. Wir wollen euch zum Gemeinsam-Schauen anregen und führen dafür 10 Serien- oder Filmverlockungen an.

Love me Love me Als June nach Italien zieht, verliebt sie sich in zwei völlig unterschiedliche Männer: James, einen geheimnisvollen Jungen mit einem gefährlichen Doppelleben in illegalen MMA-Kämpfen, und seinen perfekten besten Freund Will. Während June die beiden an ihrer neuen Schule besser kennenlernt, muss sie sich entscheiden, wem ihr Herz wirklich gehört.

Der Prime Original-Film startet am 13. Februar bei Prime Video.

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Staffel 1–2) Als Stipendiatin Ruby ein Geheimnis am elitären Maxton Hall College entdeckt, versucht der reiche Erbe James, sie zum Schweigen zu bringen. Aus hitzigen Wortgefechten entwickelt sich eine unerwartete Liebe, die alle gesellschaftlichen Regeln bricht. Doch eine Familienkrise reißt die beiden auseinander – und James kämpft darum, Rubys Herz zurückzugewinnen.

Tell me softly Kamilas Leben gerät aus den Fugen, als die Brüder Di Bianco nach sieben Jahren zurückkehren. Thiago war ihr erster Kuss, Taylor immer ihr Beschützer. Beide haben Spuren in ihrem Herzen hinterlassen – und nun kehren alte Gefühle zurück. Eine leidenschaftliche Latin-Romance über Liebe, Erinnerung und zweite Chancen.

Liebe findet uns Heather reist vor dem Start in ihr geplantes Leben durch Europa. Doch als sie Jack begegnet, beginnt eine unerwartete Romanze, die alles verändert. Geheimnisse kommen ans Licht, Lebensentwürfe prallen aufeinander – und Heathers Zukunft nimmt eine völlig neue Richtung.

Der Sommer, als ich schön wurde (Staffel 1–3) Begleite Belly durch drei Sommer voller erster Liebe, schwieriger Entscheidungen und großer Gefühle. Zwischen Strand, Freundschaft und Familie verliebt sie sich in die Brüder Conrad und Jeremiah. Eine emotionale Coming-of-Age-Geschichte über die Höhen und Tiefen der jungen Liebe.

Als du mich sahst Die 40-jährige alleinerziehende Mutter Solène lernt den 24-jährigen Hayes Campbell kennen – den Leadsänger der gefeierten Boyband August Moon. Eine unerwartete Romanze beginnt, die Altersgrenzen, Erwartungen und gesellschaftliche Normen sprengt. Mit Anne Hathaway und Nicholas Galitzine.

Culpa-Filme 1–3 Noah zieht in die Villa ihres neuen Stiefbruders Nick – und zunächst fliegen die Fetzen. Doch aus Streit wird Anziehung. Über drei Filme hinweg wird ihre verbotene Liebe auf eine harte Probe gestellt: wütende Eltern, College, Karrierepläne und persönliche Konflikte. Kann ihre Liebe all das überstehen? Die Prime Original-Filme "Culpa Mía - Meine Schuld", "Culpa Tuya - Deine Schuld", "Culpa Nuestra - Unsere Schuld" sind verfügbar bei Prime Video.

Culpa Mia - Meine Schuld: London Noah zieht nach London und fühlt sich unerwartet zu ihrem zukünftigen Stiefbruder Nick hingezogen. Ihre verbotene Liebe sorgt für Chaos, während Noah versucht, sich an ihr neues luxuriöses Leben anzupassen, ihre Vergangenheit zu verarbeiten und ihre erste große Liebe zu erleben.

Relationship Goals TV-Produzentin Leah steht kurz davor, die erfolgreichste Morning-Show New Yorks zu übernehmen. Doch ausgerechnet ihr Ex-Freund Jarrett bewirbt sich ebenfalls um den Job – und behauptet, ein Bestseller habe sein Leben verändert. Während Leah sich auf ihre Karriere konzentriert, bringt ihre alte Verbindung sie dazu, Liebe neu zu überdenken.

Red, White & Royal Blue Alex, der Sohn der US-Präsidentin, und der britische Prinz Henry können sich nicht ausstehen. Nach einem öffentlichen Streit müssen sie vorgeben, sich zu verstehen, um eine diplomatische Krise zu vermeiden. Doch aus gespielter Freundschaft wird echte Nähe – und schließlich Liebe. Basierend auf dem internationalen Bestseller.