Heidi Klum (52) taucht ab - und zwar mitten hinein ins Pixar-Universum. Die "Germany's next Topmodel"-Chefin hat sich eine Synchronrolle geschnappt, die so richtig Biss hat. Im neuen Disney-Pixar-Animationsfilm "Hoppers" leiht sie einer Hai-Dame ihre Stimme, wie spot on news bereits vorab erfahren hat.

Das Besondere daran: Die Figur trägt sogar Klums Namen - als witziges Wortspiel. "Ich freue mich unglaublich, dass ich einem Charakter in 'Hoppers' nicht nur meine Stimme leihen darf, sondern auch meinen Namen: Die Hai-Dame heißt nämlich Hai-Di", verrät das Model in der Pressemitteilung. "Nachdem ich mit meinen Kindern 'Findet Nemo' bestimmt 50 Mal geschaut habe, wurde es Zeit, eine Pixar-Figur zu spielen!"