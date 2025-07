Das sagt der Regisseur über "Hoppers"

Wissenschaftler haben entdeckt, wie man menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere "hüpfen" lassen kann, so dass Menschen mit Tieren als Tieren kommunizieren können! Mit Hilfe der neuen Technologie entdeckt Mabel Geheimnisse in der Tierwelt, die alles übertreffen, was sie sich je hätte vorstellen können.

Regisseur Daniel Chong meint über den Film: "In 'Hoppers' beantworten wir die Frage: Was wäre, wenn wir die Tierwelt verstehen und mit ihr kommunizieren könnten? Unsere Hauptfigur Mabel lernt die Tierwelt als Tier kennen, was manchmal seltsam und oft urkomisch sein kann. Mabel taucht undercover in die Tierwelt ein, was zu einer wilden Achterbahnfahrt führt, mit all dem Herz, das man von einem klassischen Pixar-Film erwartet. Es wird wahnsinnig viel Spaß machen, den Film im Kino zu sehen; ich kann es kaum erwarten, dass alle ihn sehen."