Die von RTL und dem Schweizer SRF geplante "Heidi"-Serie bekommt hochkarätige Verstärkung: Christian Kohlund (75) verkörpert den Alpöhi, auch bekannt als Almöhi. Heike Makatsch (54) schlüpft in die Rolle der strengen Fräulein Rottenmeier, Charly Hübner (53) ist als Herr Sesemann zu sehen. Nachwuchsdarstellerin Neah Hefti (12) wurde bereits im April als neue Heidi vorgestellt. An ihrer Seite spielt János de Weck den Geißenpeter. Die Dreharbeiten laufen bereits: Zunächst wurde in Köln und Umgebung gedreht, in den kommenden Monaten dient das Schweizer Bergell als Naturkulisse.

Die neue Serie erzählt die weltbekannte Geschichte weiter Die Serie knüpft an die literarische Vorlage von Johanna Spyri (1827-1901) an, erzählt die Geschichte aber dort weiter, wo Spyri aufgehört hat. Heidi muss ihren eigenen Platz finden - zwischen der vertrauten Freiheit auf der Alm und den neuen Lebenswelten, die sich ihr eröffnen. Lotte Engels spielt Klara, Dominique Devenport übernimmt die Rolle von Peters Mutter Brigitte. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Roeland Wiesnekker, Matthias Britschgi, Esther Gemsch und Selina Furrer. Regie führen Johannes Bachmann, bekannt durch die Schweizer Serie "Tschugger", und Isa Prahl, die mit "Deutsches Haus" auf sich aufmerksam gemacht hat. Das Serienkonzept stammt von Headautorin Valentina Brüning, die die Drehbücher gemeinsam mit den Schweizer Autorinnen Seraina Nyikos und Béatrice Huber entwickelt hat.

"Heidi"-Boom zu Jubiläum von Johanna Spyri Die Koproduktion von RTL und SRF ist nicht die einzige geplante neue "Heidi"-Adaption. Kurz bevor die beiden Sender vor über einem Jahr ihr Projekt vorstellten, kündigten auch Zodiac Pictures, Claussen+Putz Filmproduktion und Studiocanal Series eine Miniserie an. Ein Grund für das neue Interesse an der Figur dürfte auch der 200. Geburtstag von Johanna Spyri im Jahr 2027 sein. In diesem Jubiläumsjahr sollen beide Serien starten. Spyri veröffentlichte 1880 den Roman "Heidis Lehr- und Wanderjahre", ein Jahr später folgte "Heidi kann brauchen, was es gelernt hat". Die Geschichte des Waisenmädchens Heidi, das zu seinem Großvater Almöhi in die Berge zieht, wurde seither mehrfach für Kino und Fernsehen adaptiert. Besonders bekannt ist die japanische Anime-Serie von 1974. 2015 kam zudem ein Kinofilm mit Bruno Ganz als Almöhi und Anuk Steffen als Heidi in die Kinos.