Im Februar 2025 gaben RTL und SRF bekannt, eine neue Serie um die legendäre Kinderbuchfigur Heidi zu planen. Nun steht die Darstellerin der Titelheldin fest. Die junge Schweizerin Neah Hefti wird als Heidi auf die Alm ziehen. Dies gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt.

Wer sich ein Bild von der neuen Heidi-Darstellerin machen will, kann dies bald im Kino tun. Neah Hefti spielt die Hauptrolle in "Plitsch Platsch Forever". Der Kinderfilm startet am 16. April in den Schweizer Kinos.

Das Mädchen aus Zürich setzte sich im Casting gegenüber etlichen Mitbewerberinnen durch. Es durften sich nur Mädchen aus der Schweiz bewerben. "Als ich dann die Zusage bekam, hatte ich Megafreud. Als erstes habe ich es meiner Großmutter Adelheid verraten, die wir einfach Heidy nennen", sagte die Sechstklässlerin dem Schweizer Portal "20 Minuten".

Es soll auch um Heidis "Weg vom Mädchen zur jungen Frau" gehen. Im Zentrum stehen laut der Pressemitteilung Themen wie "Heimat, Freundschaft und Natur - ebenso wie Heidis persönliche Entwicklung und Selbstbestimmung".

Das "Heidi"-Projekt ist die erste Gemeinschaftsarbeit vom Privatsender RTL und dem öffentlich-rechtlichen Kanal Schweizer Radio und Fernsehen. Die Serie soll die "zeitlosen Abenteuer in den Schweizer Bergen mit einer modernen Erzählweise" verbinden.

"Heidi"-Boom zu Jubiläum von Johanna Spyri

Die Koproduktion von RTL und SRF ist nicht die einzige geplante Adaption von "Heidi". Kurz bevor die beiden Sender vor über einem Jahr ihr Projekt vorstellten, kündigten Zodiac Pictures, Claussen+Putz Filmproduktion und Studiocanal Series ebenfalls eine Miniserie an.

Der Grund für den Boom der Figur ist der 200. Geburtstag von Schriftstellerin Johanna Spyri im Jahr 2027. In dem Jahr sollen die beiden Serien an den Start gehen.

Johanna Spyri (1827-1901) veröffentlichte erstmals 1880 den Roman "Heidis Lehr- und Wanderjahre". Ein Jahr später folgte "Heidi kann brauchen, was es gelernt hat". Die Geschichte des Waisenmädchens Heidi, das zu seinem Großvater Almöhi in die Berge zieht, wurde mehrfach für TV und Kino adaptiert.