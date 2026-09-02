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„HeidiFest“ komplett im Free-TV: Welche Stars sind 2026 Gäste?

Eine karikierte Heidi Klum im Dirndl hält vor einer Alpenkulisse mit RTL-Flugzeug ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Heidi Fest 2026“.
02.09.26, 07:38
Die ersten bestätigten Musik-Acts für den Abend im Münchner Hofbräuhaus stehen fest.

RTL räumt den Abend für Heidi Klum frei: Am 17. September zeigt der Sender das komplette „HeidiFest“ ab 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr im Free-TV. Parallel läuft Heidis große Wiesn-Party in voller Länge kostenlos auf RTL+. Auch die ersten Musik-Acts stehen fest: Vicky Leandros, Markus, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Katja Ebstein und Tony Christie feiern und singen mit Heidi im Münchner Hofbräuhaus. Weitere nationale und internationale Musik-Acts sowie prominente Gäste gibt RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

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„HeidiFest“-Termine bei RTL und auf RTL+

  • Do., 17.9., 18:30 Uhr | RTL
    Frauke Ludowig eröffnet den Abend mit einem „Exclusiv Spezial“ aus München und stimmt auf das „HeidiFest“ ein.
  • Do., 17.9. 18:45 Uhr | RTL+
    Countdown vom grünen Teppich vor dem Hofbräuhaus: mit exklusiven Einblicken, ersten Stimmen und den Gästen des Abends.
  • Do., 17.9. 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr| RTL & RTL+
    O’zapft is: Das komplette „HeidiFest“ bei RTL und kostenlos auf RTL+.
  • Sa., 19.9., 17:45 Uhr | RTL
    „Exclusiv Spezial – Heidis Wiesn-Wunderland“ zeigt noch einmal die schönsten Momente und besten Auftritte der Party.
film.at, fs