„HeidiFest“ komplett im Free-TV: Welche Stars sind 2026 Gäste?
Die ersten bestätigten Musik-Acts für den Abend im Münchner Hofbräuhaus stehen fest.
RTL räumt den Abend für Heidi Klum frei: Am 17. September zeigt der Sender das komplette „HeidiFest“ ab 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr im Free-TV. Parallel läuft Heidis große Wiesn-Party in voller Länge kostenlos auf RTL+. Auch die ersten Musik-Acts stehen fest: Vicky Leandros, Markus, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Katja Ebstein und Tony Christie feiern und singen mit Heidi im Münchner Hofbräuhaus. Weitere nationale und internationale Musik-Acts sowie prominente Gäste gibt RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.
„HeidiFest“-Termine bei RTL und auf RTL+
- Do., 17.9., 18:30 Uhr | RTL
Frauke Ludowig eröffnet den Abend mit einem „Exclusiv Spezial“ aus München und stimmt auf das „HeidiFest“ ein.
- Do., 17.9. 18:45 Uhr | RTL+
Countdown vom grünen Teppich vor dem Hofbräuhaus: mit exklusiven Einblicken, ersten Stimmen und den Gästen des Abends.
- Do., 17.9. 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr| RTL & RTL+
O’zapft is: Das komplette „HeidiFest“ bei RTL und kostenlos auf RTL+.
- Sa., 19.9., 17:45 Uhr | RTL
„Exclusiv Spezial – Heidis Wiesn-Wunderland“ zeigt noch einmal die schönsten Momente und besten Auftritte der Party.