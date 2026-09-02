RTL räumt den Abend für Heidi Klum frei: Am 17. September zeigt der Sender das komplette „HeidiFest“ ab 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr im Free-TV. Parallel läuft Heidis große Wiesn-Party in voller Länge kostenlos auf RTL+. Auch die ersten Musik-Acts stehen fest: Vicky Leandros, Markus, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Katja Ebstein und Tony Christie feiern und singen mit Heidi im Münchner Hofbräuhaus. Weitere nationale und internationale Musik-Acts sowie prominente Gäste gibt RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.