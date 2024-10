Die Kameras sind dabei, während das Supermodel in atemberaubender Kulisse vor dem Eiffelturm als Markenbotschafterin für "L‘Oréal Paris" für ihre aktuelle Werbekampagne posiert. Das Highlight: Sie selbst läuft vor der "Oper Garnier" in Paris mit den weltweit bekanntesten Models bei der großen "L‘Oréal Le Défilé"-Modenschau als Model über den Laufsteg.

Es ist ein Format, das es in dieser Art mit Heidi Klum noch nicht gegeben hat. Beim neuen JOYN Original „Ein Tag mit Heidi Klum“ besucht Reporterin Natascha Größ Superstar Heidi Klum in Paris und zeigt ihre persönliche Seite und spannende Einblicke in ihr tägliches Leben .

Gehiemrezept für Heid Klums positive Ausstrahlung

Und wie ist Heidi als Mensch und ganz privat? An den schönsten Plätzen von Paris lernen die Streamer:innen Heidi von ihrer ganz persönlichen Seite kennen. Bei #GNTM auf JOYN & ProSieben Austria sucht sie den Nachwuchs, im JOYN Original verrät sie, wie sie es ganz nach oben geschafft hat und spricht über ihr Geheimrezept für ihre berühmte, positive Ausstrahlung. Heidi erzählt auch, worauf sie bei der Familie und der Erziehung wert legt: "Ich habe meinen Kindern immer gesagt, behandle die Menschen immer so, wie du auch behandelt werden möchtest. Vor allen Dingen auch: Treat everyone the same."