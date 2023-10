Eine Frau springt von ihrem Balkon in den Tod. Der letzte "Tatort"-Krimi mit Heike Makatsch als Ermittlerin Ellen Berlinger aus Mainz beginnt beklemmend - und bleibt es bis zum Ende. Mit dem Film "Aus dem Dunkel" von Regisseur Jochen Alexander Freydank und Autor Jürgen Werner, der sich um einen Stalker dreht, der Frauen in den Suizid treiben will, verabschiedet sich der "Tatort" nach nur fünf Ausgaben aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt (Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2).

Das geschieht mit vielen düsteren Szenen und einem auch für Berlinger persönlich nicht einfachen Fall. Da ist ein Polizist namens Engels (Andreas Döhler), der mit einer Brechstange am Tatort ist. Er ist überzeugt, dass die Frau in den Tod getrieben wurde. Berlinger nimmt Ermittlungen auf, obwohl Kollegen anfangs keine Zweifel an einem Suizid haben. Kurz darauf meldet sich eine weitere Frau, die sich verfolgt fühlt. Es beginn ein gewagtes Unterfangen, die Frau vor dem Stalker zu schützen und diesen zu überführen. Die Spuren führen in die Reihen der Polizei.