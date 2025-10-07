"Die Helene Fischer Show" fällt Weihnachten 2025 aus , da die Sängerin nach der Geburt ihres zweiten Kindes in Babypause ist. Jetzt hat das ZDF das Ersatzprogramm verkündet: Am 25. Dezember läuft zur Primetime statt der dreistündigen Gala der 90-minütige Fernsehfilm "Weihnachten im Olymp" , der um 20:15 Uhr Premiere feiert.

Darum geht es in "Weihnachten im Olymp"

Mariele Millowitsch (69) spielt die Hauptrolle in der romantischen Komödie. Sie verkörpert die Direktorin des Luxuskaufhauses Olymp. An Heiligabend streift sie durch die leeren Gänge ihres Shopping-Tempels. Ihre Gedanken gehen zurück zu jener magischen Weihnachtsnacht vor 40 Jahren, als sie sich gemeinsam mit ihrer großen Liebe Hans (Joachim Król, 68) im Kaufhaus einschließen ließ.

Dann verlor sich das Paar unter tragischen Umständen aus den Augen. Doch jetzt treffen sie sich durch Zufall wieder. Sie sind aber nicht die einzigen, die an Weihnachten im Kaufhaus hängen bleiben.

Wer nicht bis zum 25. Dezember warten will, kann sich "Weihnachten im Olymp" ab dem 15. November in der ZDF-Mediathek ansehen.