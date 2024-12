Die "Helene Fischer Show" musste 2024 einen Quoten-Einbruch hinnehmen. Die Sendung der Schlagersängerin am ersten Weihnachtsfeiertag sahen sich Daten der "AGF Videoforschung" zufolge 3,16 Millionen TV-Zuschauer an. Das bedeutete die schlechteste Quote seit Beginn der Sendung . Bis dato war die Best-of-Ausgabe im Jahr 2020 die Show mit den wenigsten Zuschauern. Dennoch konnte Helene Fischer (40) auch im Corona-Jahr über vier Millionen Menschen für sich gewinnen.

Auch bei jungen Zuschauern gesunkene Quoten

Im Vergleich zum Vorjahr verlor der Schlagerstar zudem mehr als eine Million Zuschauer: 2023 hatten noch mehr als fünf Millionen das Spektakel im ZDF verfolgt. Dennoch fuhr die dreistündige Show am 25. Dezember einen Marktanteil von 16,1 Prozent ein. Am gleichen Tag hatten nur die "Tagesschau" und die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten ein größeres Publikum.

Unter den 14- bis 49-Jährigen war die "Helene Fischer Show" die meistgesehene Sendung nach "Kevin - Allein in New York". Mit einem Marktanteil von 15 Prozent und 718.000 Zuschauern in der Altersklasse war sie bei den Jüngeren im Vergleich mit dem Gesamtpublikum jedoch weniger beliebt. Auch hier zeigte sich eine niedrigere Quote als noch im vergangenen Jahr: 2023 erreichte die Show 1,16 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren, was zu einem Marktanteil von über 20 Prozent führte.