Zwar müssen Fans von Helene Fischer (41) dieses Weihnachten auf die beliebte "Helene Fischer Show" verzichten, jetzt gibt es allerdings eine große Überraschung: Die Sängerin hat offenbar ihre Babypause unterbrochen, um an einer TV-Sendung mitzuwirken, die in der Weihnachtszeit im Fernsehen zu sehen sein wird.

Wie zunächst "Bild" und RTL berichteten, sei Fischer am gestrigen Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume (58) aufgetreten. Laut "Bunte" teilte der Moderator sogar ein gemeinsames Bild mit Fischer auf Instagram, dieses war am Abend des 27. Oktobers allerdings nicht mehr verfügbar. Die "Klein gegen Groß"-Folge soll am 13. Dezember im Ersten ausgestrahlt werden.