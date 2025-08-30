Die ultimative Freiheit: Jazz

Es folgte eine Lehre als Bauzeichner, die Schneider abbrach, ein Klavierstudium, das er wieder abbrach und eine Lehre zum Landschaftsgärtner, bei der nicht ganz klar ist, ob er sie nicht auch abgebrochen hat. Auch egal, war eh alles nur Hintergrundrauschen für das, um was es immer ging: die Musik. "Eigentlich kann ich nur Klavier spielen und Quatsch machen", ist so ein typischer Satz von Schneider. Stimmt allerdings nicht ganz: Ein Dutzend Instrumente soll der Musikvirtuose auch noch spielen können. Nur konsequent zog es den freiheitsliebenden Multiinstrumentalisten natürlich zu dem Genre, das die ultimative Freiheit verspricht: Jazz.

Nach einigen Jahren mit seinem Jazz-Trio erschien 1991 sein Debütalbum "Seine größten Erfolge". Die ersten Kritiken dazu schrieb er selbst, tourte unermüdlich und brachte damit den Stein ins Rollen. Auch weil er musste. Nachdem 1992 sein erstes Kind geboren war, musste er seine Karriere auch aus Existenzangst heraus anschieben. Dem "WDR" sagte er in einer Doku zu seinem 50. Geburtstag: "Ich wusste, dass ich ein guter Musiker bin und dass ich die Leute zum Lachen bringen kann. Das war die einzige Aktie, die ich hatte." Der Plan ging auf. Schneider vermarktete sich als "singende Herrentorte" und zog mit Quatsch und Jazz immer mehr Aufmerksamkeit auf sich - ganz ohne Regeln und mit der Improvisation als seine Superkraft.