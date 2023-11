Heimat im Bayerischen Wald

Die TV-Autorin Manuela Roppert hatte für das "Lebenslinien"-Format des Bayerischen Fernsehens einen Film mit dem Titel "Ottfried Fischer und Herr Parkinson" (2022) gedreht. Dabei machte sie auch Aufnahmen in dem Bauernhaus im Bayerischen Wald, in dem Fischer mit seinem Bruder Werner aufgewachsen war.

Er ist 2022 sogar noch einmal umgezogen. Von Passau zurück nach Oberbayern in sein Haus in Gauting in der Nähe des Starnberger Sees. Erst 2017 ging er von München nach Passau. In ein historisches Stadthaus aus dem 14. Jahrhundert, das ihm seine Großeltern vererbt hatten. Dort hatte er fast fünf Jahre seiner Kindheit verbracht. Die Wohnung im 3. Stock wurde für seine Bedürfnisse umgebaut.

Aktiv auf der Bühne und vor der Kamera ist er nicht mehr, obwohl er immer noch die alte Leidenschaft fühlt. Sein Rücktritt hat eine Lücke gerissen, die bis heute nicht geschlossen wurde.