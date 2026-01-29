Henry Cavill (42) hat auf Instagram erste Bilder von seinem Look im neuen "Highlander"-Film veröffentlicht. Der "Superman"-Darsteller wird in der Neuauflage des Fantasy-Klassikers unter der Regie von "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski (57) die Hauptrolle übernehmen. Die Bilder erinnern dabei auch an die Action-Reihe "John Wick" und zeigen Cavill als Highlander in einem buddhistischen Tempel und in einer gotischen Kirche. Man kann also wohl darauf schließen, dass die Abenteuer den Helden auf verschiedene Kontinente führen werden.

Dreharbeiten durch Verletzung verzögert "Happy First Look für Highlander! Das war für mich ein ziemliches Abenteuer, über das ich euch mehr erzählen werde, wenn die Zeit reif ist. Aber es ist ein besonderer Moment, das jetzt teilen zu können. Ich hoffe, es gefällt euch", schrieb der Schauspieler zu den Bildern. Mit der Beschreibung, dass "Highlander" ein großes Abenteuer war, könnte unter anderem seine Verletzung meinen, die er sich in der Vorbereitung auf die Dreharbeiten zuzog. Beim Training für den Film verletzte er sich im September 2025, wie "Deadline" berichtete. In einem Instagram-Post sieht man ihn im letzten Post vor den "Highlander"-Bildern mit einer orthopädischen Verbandsschiene am Bein. Die Verletzung führte zu einer mehrmonatigen Verzögerung der Dreharbeiten von "Highlander".

Originalfilm mit Sean Connery Der Originalfilm "Highlander" aus dem Jahr 1986 mit Christopher Lambert und Sean Connery erzählte von einem epischen Kampf unsterblicher Krieger in Schottland, der sich zwischen Vergangenheit und Gegenwart abspielte. In den 1980ern entwickelte sich der Film zu einem großen Erfolg. Es folgten mehrere Fortsetzungen sowie eine erfolgreiche TV-Serie. Zudem hat sich rund um den Film eine treue Fangemeinde gebildet, die bis heute besteht und jetzt sehnsüchtig auf das Remake mit Henry Cavill wartet.

Kinostart steht noch nicht fest Henry Cavill wurde bereits 2021 als Hauptdarsteller des "Highlander"-Reboots angekündigt, und inzwischen haben die Dreharbeiten begonnen. Zum Cast des Reboots gehören außerdem Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela und Max Zhang. Regisseur Chad Stahelski deutete zuvor an, dass ein Kinostart zwischen 2027 und 2028 geplant sei, ein offizielles Veröffentlichungsdatum von Amazon/MGM steht jedoch noch aus. Jetzt haben Fans durch die beiden Bilder zumindest einen ersten Eindruck vom neuen "Highlander"-Film bekommen. Als Nächstes dürfen sie wohl auf einen Teaser oder Trailer gespannt sein.