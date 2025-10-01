Wenn drei der bekanntesten TV-Köche Deutschlands gemeinsam am Herd stehen, verspricht das große Unterhaltung. Ab dem 26. Oktober 2025 um 20:15 Uhr präsentiert VOX mit "Hensslers Dreamteam" eine neue Primetime-Show, moderiert von Sonja Zietlow (57). Steffen Henssler (53) bildet zusammen mit Ali Güngörmüş (48) und Ralf Zacherl (54) ein schlagkräftiges Trio, das gegen andere hochkarätige Kochteams antritt. Das neue Format kombiniert Kochkunst mit Quizwissen und Teamgeist. In vorerst insgesamt vier Folgen muss das Dreamteam beweisen, dass es nicht nur am Herd zaubern, sondern auch mit Köpfchen und Humor punkten kann. "Alleine kochen mache ich schon - aber im Team geht's um mehr: Vertrauen, Timing und den Spaß an der Sache", erklärt Steffen Henssler.

Koch-Trio mit unterschiedlichen Stärken Jedes Mitglied des Dreamteams bringt seine eigene Expertise ein. Steffen Henssler gilt als energiegeladener Entertainer am Herd, der jedes Duell zur Show macht. Ali Güngörmüş überzeugt durch seine kulinarische Finesse und technische Exzellenz, bleibt dabei aber stets bodenständig. Ralf Zacherl komplettiert das Trio mit seiner unaufgeregten, humorvollen Art. Seit drei Jahrzehnten ist er eine feste Größe im deutschen Koch-Fernsehen und steht für Authentizität. Das Konzept von "Hensslers Dreamteam" unterscheidet sich von klassischen Kochshows. In vier Koch- und drei Quizrunden kämpfen die Teams nicht um Punkte, sondern um wertvolle Kochzeit. Diese Zeit entscheidet im großen Finale über Sieg oder Niederlage. Wer sowohl am Herd überzeugt als auch im Quiz glänzt, sichert sich entscheidende Zeitgutschriften.

Henssler-Herbst bei VOX "Hensslers Dreamteam" ist nur eines von drei neuen Formaten, mit denen Steffen Henssler aktuell bei VOX vertreten ist. Nach über einem Jahrzehnt Erfolg mit "Grill den Henssler" erweitert der Sender das Henssler-Universum: Neben "Hensslers Dreamteam" plant VOX auch "Europa grillt den Henssler", bei dem der TV-Koch in vier Shows gegen Vertreter aus ganz Europa antritt. Außerdem lief bereits Ende August "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer", in dem Henssler gemeinsam mit Johann Lafer (68) bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Italien teilnahm.