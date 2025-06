Nach ARD und RTL zieht es Nachrichtenlegende Jan Hofer (75) nun zu Sat.1. Der ehemalige Star der "Tagesschau" und "RTL Direkt" wird dort in der Promi-Version der Kochshow "The Taste" auftreten, wie der Sender nun bekannt gab. Dabei trifft der Nachrichtensprecher erneut auch auf Martina Voss-Tecklenburg (57). Mit der ehemaligen Fußballtrainerin war er zuletzt schon gemeinsam in dem RTL-Format "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu sehen.