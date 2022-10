"Die Ringe der Macht": Alles, was wir über Staffel 2 wissen

Neue Figur

In einem Interview mit "Time" erklärte Showrunner J.D. Payne: "Wir wollen nicht zu viel verraten, aber eine Figur, bei der wir darauf gespannt sind, dass die Leute sie in Staffel zwei treffen, ist Círdan der Schiffbauer". Círdan ist in der von J. R.R. Tolkien (1892-1973) erdachten Welt einer der ältesten Elben, der vom sogenannten Ersten bis ins Vierte Zeitalter lebt. Die Amazon-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" spielt im Zweiten Zeitalter Mittelerdes, Peter Jacksons (60) Filmtrilogie im Dritten. Demzufolge sagte auch Serienmacher Payne: "Zur Zeit unserer Geschichte ist er der älteste aller bekannten Elben in Mittelerde – tatsächlich hat er so lange gelebt, dass er einen Bart hatte".

Nicht zuletzt die Tatsache dieser Gesichtsbehaarung scheint Tolkien-LeserInnen seit je her an Círdan zu faszinieren. In Peter Jacksons "Herr der Ringe"-Filmen ist er kurz zu Beginn im Prolog um die Schlacht des Letzten Bündnisses gegen Sauron zu sehen. Ein zweites Mal steht er dann am Ende der Trilogie hinter Elrond und Galadriel, als diese mit Frodo, Gandalf und Bilbo Beutlin ins Elbenreich Valinor aufbrechen. In beiden Sequenzen trägt er jedoch keinen Bart. Da Showrunner Payne nun allerdings Círdans Bart explizit erwähnt, ist davon auszugehen, dass der Elb in der zweiten Staffel von "Die Ringe der Macht" einen solchen tragen wird.