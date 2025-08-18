Ian McKellen (86) hat die Bombe platzen lassen. In "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum", dem neuen Film aus dem Mittelerde-Kosmos, werden zwei wichtige Figuren aus der Originaltrilogie zurückkehren. Das verriet der britische Schauspielveteran am 17. August 2025 bei dem Fanevent "For the Love of Fantasy" in London.

"Ich habe gehört, dass es einen weiteren Film geben wird, der in Mittelerde spielt, und dass die Dreharbeiten im Mai beginnen sollen", sagte Ian McKellen bei der Veranstaltung. "Der Film wird von Gollum inszeniert und handelt ausschließlich von Gollum", ergänzte er. Regie bei "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" wird Andy Serkis (61) führen, der in der Urtrilogie Gollum die Stimme und via Motion-Capturing den Körper geliehen hatte.

Damit verriet Ian McKellen den Fantasy-Fans natürlich keine Neuigkeit. Dass mit "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" ein Prequel zu der Trilogie von Peter Jackson (63) in die Kinos kommen wird, ist schon länger bekannt.