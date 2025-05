Die Fans von J.R.R. Tolkiens Mittelerde dürfen sich auf ein neues Abenteuer freuen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat Warner Bros. nun offiziell den Kinostart für "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" (Dt: "Die Jagd nach Gollum") bekannt gegeben. Der Film soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen - passend zur Weihnachtszeit, wie alle bisherigen Filme der Reihe.

Andy Serkis wieder in Doppelrolle Andy Serkis (61) wird nicht nur erneut in die Rolle des Gollum schlüpfen, sondern auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Der britische Schauspieler verkörpert die zerrissene Kreatur bereits seit "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" aus dem Jahr 2002 mittels Motion-Capture-Technologie. Zu seinen weiteren Regiearbeiten zählen "Mogli: Legende des Dschungels" und "Venom: Let There Be Carnage". Ursprünglich hatte das Studio angekündigt, dass der Film bereits 2026 in die Kinos kommen sollte. Nun wurde der Start des im Sommer 2024 angekündigten Films um ein Jahr nach hinten verschoben.

Zwischen "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" Über die Handlung des Films ist bereits einiges bekannt. Philippa Boyens, die zusammen mit Peter Jackson und Fran Walsh die Original-Trilogie produzierte, verriet dem "Empire"-Magazin, dass "The Hunt for Gollum" eine "recht intensive Geschichte" sei, die "nach der Geburtstagsfeier von Bilbo und vor den Minen von Moria" spiele. "Es ist ein bestimmter Teil einer unglaublichen, unerzählten Geschichte, erzählt aus der Perspektive dieser unglaublichen Kreatur", so Boyens. Das Trio Jackson, Walsh und Boyens wird auch bei diesem Film wieder als Produzenten fungieren. Warner Bros. betonte bei der Ankündigung des Projekts, dass die drei "in jeden Schritt des Weges involviert sein werden".

Rückkehr bekannter Gesichter möglich Fans dürfen hoffen, dass neben Gollum auch andere bekannte Figuren aus der ursprünglichen "Herr der Ringe"-Trilogie zurückkehren könnten. Stars wie Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) und Viggo Mortensen (Aragorn) haben alle bereits Interesse an einer Rückkehr bekundet, sollte die Geschichte es erlauben. Eine offizielle Bestätigung weiterer Besetzungsmitglieder steht allerdings noch aus. Mit dem neuen Film setzt Warner Bros. die erfolgreiche Mittelerde-Saga fort. Sowohl die "Herr der Ringe"- als auch die "Hobbit"-Trilogie spielten weltweit jeweils rund 2,9 Milliarden US-Dollar ein. Zuletzt war die Franchise im Dezember 2024 mit dem Anime-Film "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" (2024) in den Kinos vertreten. "The Hunt for Gollum" wird der erste Live-Action-Film aus dem "Herr der Ringe"-Universum seit "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" von 2014 sein.