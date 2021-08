Dieser "Herr der Ringe"-Star ist im neuen Ted-Bundy-Film zu sehen

Ted-Bundy-Film

Nach dem 2019 erschienenen "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" kommt mit "No Man Of God" der nächste Film über den berüchtigten Ted Bundy in die Kinos. Allerdings wählt Regisseurin Amber Sealey diesmal eine etwas ungewohnte Erzähltperspektive. Statt dem berühmtesten Serienmörder der USA steht ein junger unerfahrener Beamter im Mittelpunkt. Dadurch kommen die manipulativen Verhaltenszüge von Bundy zum Vorschein und das Publikum ist dazu gezwungen, sich mit der Psychologie des Mörders auseinanderzusetzen.

Die Hauptrolle wird von "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood gespielt, der mit seinem unschuldigen Blick perfekt in die Rolle passt. Ted Bundy wird von Luke Kirby gespielt, der für seine Leistung in "The Marvelous Mrs. Maisel" eine Emmy-Nominierung erhielt.

"No Man of God" feierte seine Premiere im Juni 2021 am Tribeca Film Festival in New York. Der Film ist in den US-Kinos bereits angelaufen, wann er in die österreichischen Kinos kommen wird, ist noch unklar