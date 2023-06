Starke Besetzung und Dreh in Österreich und Deutschland

In den Hauptrollen erleben wir Sabin Tambrea als Franz Kafka und Henriette Confurius ("In einem Land, das es nicht mehr gitbt") als Dora Diamant. Beide sind bereits in Stefan Ruzowitzkys "Narziss und Goldmund" gemeinsam vor der Kamera gestanden. Weitere Rollen haben Manuel Rubey, Luise Aschenbrenner, Leo Altaras, Mira Griesbaum und Lionel Hesse übernommen.

Die Dreharbeiten in Berlin wurden schon abgeschlossen, die erste Klappe in Wien fiel am 26.5. - gedreht wird noch bis Ende Juni, nach Wien auch an der Ostsee.