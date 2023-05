"Das Auenhaus": Drehstart für eine sehr persönliche Frauensaga

Dreh mit Menschen und Wölfen

Gedreht wird noch bis Ende Juni 2023 an mehreren Schauplätzen in Niederösterreich und Südmähren. Neben drei weiblichen Hauptdarstellerinnen (Werner, Michel, Melišková) und einem historischen Bauwerk haben zugleich Wölfe eine tragende Rolle in Kotyks Frauensaga, mit denen auch in wilder und hybrider Art gefilmt wird.

Auf der internationalen Besetzungsliste stehen neben Jeanne Werner ("Corsage", "Der Passfälscher") auch Susanne Michel ("Womit haben wir das verdient?") sowie der deutsche Shootingstar Anton von Lucke ("Frantz", "Im Westen nichts Neues", "Große Freiheit") und der tschechische Star-Schauspieler Karel Roden ("Das Massaker von Lidice", "Hellboy").