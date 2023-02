"Herzblatt": Spannende Fakten zum Comeback

Sie ebnete TV-Datingshows den Weg: Die Sendung "Herzblatt" brachte bereits in den 1980er Jahren Singles zusammen und sorgte das ein oder andere Mal für ein Happy End in Sachen Liebe. Jetzt kehrt die Kuppelshow zurück und wird in Sat.1 unter dem Namen "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" neu aufgelegt (13. Februar, 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn). Was ist über das Comeback bekannt?