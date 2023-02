Worum geht's in "Perfect Match"?

"Perfect Match" kann der Beschreibung nach als eine Art Best-of-Besetzung anderer Netflix-Shows verstanden werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits aus anderen Formaten bekannt, etwa "Love is Blind", "Too Hot To Handle", "The Circle" oder "The Ultimatum". Im Grunde so, wie es in der deutschen TV-Landschaft von der Show "Bachelor in Paradise" bekannt ist: Darin sind ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten vorangegangener "Bachelor"- und "Bachelorette"-Staffeln teilnahmeberechtigt.

Ein Wiedersehen bei "Perfect Match" gibt so unter anderem mit Bartise Bowden ("Love Is Blind"), Chase DeMoor ("Too Hot To Handle"), Chloe Veitch ("The Circle") und Zay Wilson ("The Ultimatum").

Der Beschreibung von Netflix nach zu schlussfolgern, wird sich "Perfect Match" in einem "tropischen Paradies" zutragen und von Jessica Simpsons (42) Ex-Mann Nick Lachey (49) moderiert. Den dürften einige der Teilnehmenden schon aus anderen Reality-Shows kennen - Lachey moderiert auch "The Ultimatum" und "Love is Blind".