"Herzschlag": Das sind die Drehorte der Netflix-Serie

Der Drehort von "Herzschlag": Bogotá

"The Marked Heart" (so der englische Titel) wurde in Argentinien, Mexiko und Kolumbien produziert. Die Dreharbeiten an der Netflix-Serie fanden in der Hauptstadt Kolumbiens, Bogotá, statt. Berühmte Sehenswürdigkeiten der Stadt sind auch in "Herzschlag" zu sehen. Dazu zählen die Quinta de Bolívar, der botanische Garten José Celestino Mutis, das Maloka-Museum und das Planetarium von Bogotá.

Wer von euch hat nun Lust darauf bekommen, nach Lateinamerika zu reisen? Kolumbien ist etwa 9.000 Kilometer von Deutschland und Österreich entfernt. Mit dem Flugzeug ist man mit einem Direktflug bereits innerhalb von 11 Stunden in Bogotá.