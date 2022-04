Es gibt Serien, die wirklich jede und jeder kennt, die der Inbegriff des Erfolgs und das Synonym für serielle TV-Unterhaltung sind: "Grey's Anatomy" beispielsweise, "Stranger Things" oder "The Big Bang Theory". Muss man nicht erklären, alle wissen, worum es geht.

Und dann gibt es Serien, die gefühlt jenseits der Wahrnehmungsgrenze existieren und trotzdem höchst erfolgreich sind – und niemand kann sich erklären, wieso das so ist und wer diese Serie eigentlich schaut. Das ist im TV so (Stichwort: "The Middle" oder "Last Man Standing") und auch auf Netflix, wo die Streaming-Zahlen sowieso nicht immer nachvollziehbar sind. Aktuell nämlich befindet sich auf Platz Eins (!) der österreichischen und deutschen Netflix-Charts die Serie "Herzschlag".

Und wenn du dir jetzt denkst: "Herz...WTF?!", dann geht es dir wie dem Rest der Welt. Ob Netflix etwa mit den Chartplatzierungen die hauseigenen Produkte pushen möchte...?