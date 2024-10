Hochzeit auf den ersten Blick 2024: Wie viele Folgen, wann Finale?

In dieser 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wird das Matching auf neue Weise angegangen. Die große Überraschung: Noch vor den Hochzeiten lernen die Männer und Frauen sich separat voneinander kennen - das gab es so noch nie! Was es aber bei uns wieder geben wird, ist ein Episodenfahrplan für diese Kuppelshow.