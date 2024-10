"Love Island VIP" 2024: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Zehn nicht ganz unbekannte Single-Frauen und neun ebenso promiente Single-Männer treten in der ersten Staffel von "Love Island VIP" die Suche nach der großen Liebe an. Beim Datingshow-Ableger will Moderatorin Sylvie Meis somit erstmals Promis verkuppeln. Schauplatz ist eine luxuriöse Villa auf einer griechischen Insel. Doch wann und wo sind die Folgen überhaupt zu sehen?