"Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft"

Wie Allen in der Presseaussendung zitiert wird, freue er sich vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit über das Show-Konzept: "Seien wir ehrlich – wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Daher habe ich eine Show entwickelt, um daran zu erinnern, wie stolz es machen kann, Dinge selbst zu reparieren. Und wer könnte mich da besser unterstützen als mein Kumpel aus den alten Tagen bei 'Tool Time' – Richard Karn?"

Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb übrigens in den jeweils eigenen Werkstätten statt, wodurch auch die Verfügbarkeit aller gewünschten Materialen gewährleistet werden konnte. Was aber nicht bedeutet, dass alles reibungslos über die Bühne ging – denn wie der Trailer zeigt, haben Allen und Karn heimlich so manche Materialen manipuliert, um die KandidatInnen vor weitere Herausforderungen zu stellen.