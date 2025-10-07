"Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen!" begleitet den gemeinsamen Alltag des Paares. Nach fünf Monaten Fernbeziehung ist Dennis Lodi kürzlich aus seiner Heimatstadt Stuttgart zu Tara Tabitha nach Wien gezogen. Es geht um Möbelaufbau, einen Schnitzelkochkurs oder glamouröse Shopping-Touren, wie das Paar der österreichischen Zeitung "Heute" verrät.

Sie bezeichnet sich als Kaiserin von Österreich, er gibt sich als ungeniert furzender und rülpsender Proll: Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) sind das derzeit ungewöhnlichste Paar im deutschen (Trash-)TV. Nun bekommen die beiden ihre eigene Show. "Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen!" startet am 27. Oktober 2025 . Die Sendung läuft beim österreichischen Sender ATV , deutsche Fans kommen beim Streamingdienst Joyn auf ihre Kosten. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es neue Folgen.

"Du entscheidest hier nichts"

Die Queen und ihr Hofnarr lernten sich dieses Jahr bei der sechsten Staffel von "Kampf der Realitystars" kennen. Zusammen kamen sie aber erst nach den Dreharbeiten in Thailand. Aktuell sind die beiden im "Sommerhaus der Stars". Schon in der RTL-Sendung stellte sich Tabitha als "Kaiserin" und ihren Dennis als "Hofnarr" vor.

Die Rollenverteilung im "Sommerhaus" ist bisher klar. Tara Tabitha sagt, wo es langgeht. So könnte es auch in ihrem eigenen Format laufen. "Du entscheidest hier nichts", sagt die Queen im Interview mit "Heute", als Lodi augenzwinkernd behauptet, dass er die "Hosen anhat".

Solo steht Tara Tabitha schon seit 15 Jahren vor der Kamera. Sie gehörte zu den Teenagern, die ab 2010 in "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend" begleitet wurden. Die umstrittene Doku-Soap lief ebenfalls bei ATV, genauso wie die Ableger "Tara und Moni" mit ihrer besten Freundin und "Mit Hirn, Charme und Melonen". 2022 wurde die Niederösterreicherin im Dschungelcamp auch in Deutschland bekannt. Dennis Lodi stieg erst 2024 ins Reality-Business ein, mit "Make Love, Fake Love".