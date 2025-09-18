Deutsche Reality-Promis stellen sich an einem Strand in Thailand unterschiedlichsten Herausforderungen im Kampf um eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro. An diesem Prinzip des RTLzwei-Formats "Kampf der Realitystars" wird sich wohl auch 2026 nicht viel ändern. Eine Neuerung gibt der Sender aber schon jetzt für die Show bekannt: Im kommenden Jahr wird eine "Allstars"-Ausgabe gezeigt. Die neue Staffel läuft dann unter dem Titel "Kampf der RealityAllstars".

"Für das Format suchen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus früheren Staffeln den thailändischen Star-Strand erneut auf - mit der klaren Mission, sich erneut dem Spiel um Sendezeit, Sympathie und Siegprämie zu stellen", verkündet der Sender in einer Pressemitteilung. Die Show moderieren soll Arabella Kiesbauer (56).