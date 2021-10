Hollywood-Beschäftigte konnten vor Streik Vereinbarung schließen

Kinogänger und Serien-Fans können aufatmen: Ein Streik der Beschäftigten in Hollywood ist im letzten Moment abgewendet worden. Die US-Gewerkschaft Iatse, die Zehntausende Filmschaffende vertritt, verkündete am 16. Oktober auf ihrer Webseite eine Einigung mit den Produktionsfirmen. Iatse-Präsident Matthew Loeb nannte die auf drei Jahre angelegte Einigung in einer Erklärung ein "Hollywood-Ende". Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern bestätigt werden.

Der Verband der Produktionsunternehmen, die Alliance of Motion Picture and Television Producers, bestätigte die Einigung gegenüber CNN, ohne Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatte die Gewerkschaft, die unter anderem Kameraleute sowie Kostüm-, Masken- und Bühnenbildner vertritt, angekündigt, am 17. Oktober um Mitternacht die Arbeit einzustellen.