Hollywoodstreik trifft auch Harrys & Meghans neue Netflix-Doku

Der größte Branchenstreik betrifft viele Produktionen

Demnach könne ihre geplante Produktion mit dem Streamingdienst erstmal nicht fortgesetzt werden. Seit vergangener Woche streiken rund 160.000 Schauspieler in den USA zusammen mit gut 11.500 Drehbuchautoren. Es ist der größte Branchenstreik seit 60 Jahren. Dadurch liegen viele Projekte derzeit auf Eis.

Nachdem das Paar 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA gezogen war, schloss es einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix. Gerüchten zufolge soll es dabei angeblich um insgesamt 81 Millionen Pfund (etwa 95 Mio. Euro) gehen.

Im Dezember 2022 gaben die Sussexes mit der Dokuserie "Harry & Meghan" private Einblicke in ihre Liebesgeschichte, in ihr Leben als Mitglieder der britischen Königsfamilie und ihre Entscheidung, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Auch Kritik am Königshaus übten die beiden darin. Demnächst soll Prinz Harrys "Heart of Invictus" bei Netflix starten. Die mehrteilige Dokumentarserie beleuchtet die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games, ein paralympisches Sport-Event für kriegsversehrte Soldaten.