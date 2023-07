Prinz Harry plant Dokumentation über Afrika für Netflix

2019 war Prinz Harry wie einst seine Mutter mit Schutzkleidung durch ein Minenfeld in Angola gelaufen. Letztes Jahr sagte er in seiner Rede: "Hier habe ich mich meiner Mutter am nächsten gefühlt und Trost gesucht, nachdem sie gestorben war." Damit nicht genug. Auf einer gemeinsamen Reise mit Meghan nach Botswana sei ihm zudem klar geworden, "dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte".

Eine Quelle sagte gegenüber "Page Six": "Harry hat natürlich viele Wurzeln in Afrika und fühlt sich dort zu Hause." Ein Netflix-Insider soll zudem bestätigt haben, dass es sich bei der Afrika-Idee um eine von mehreren Ideen handele, die die Royals diskutiert hatten.