"Win Or Lose"-Trailer: Erste Pixar-Serie startet auf Disney+

Unterschiedliche Perspektiven aus Alltagserfahrungen

"Ich habe als Kind Softball gespielt", sagt Carrie Hobson, die zusammen mit Michael Yates das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Serie produziert hat. "Inspiriert von dieser Erfahrung, hatten wir das Gefühl, dass Fastpitch-Softball der perfekte Hintergrund für die Serie wäre. Es gibt so viele Facetten im Sportleben, die ich liebe – es kann das Beste und das Schlimmste in einem Menschen zum Vorschein bringen, auch der ruhigsten Person kann der Kragen platzen."

Laut Yates wurde die Idee, verschiedene Perspektiven zu beleuchten, im Alltag bei Pixar geboren, wie er in den Presseunterlagen verrät: "Carrie und ich waren Bürokollegen bei 'Toy Story 4'. Wir waren beide als Story Artists an dem Film beteiligt und wir sprachen über viele Dinge, die im Film vorkamen, aber auch über Dinge, die in der Welt passierten – aktuelle Ereignisse, Nachrichten. Wir haben auf denselben Termin unterschiedliche Reaktionen und verschiedene Interpretationen gehabt. Einer von uns sagte: 'Das lief super!' und der andere: 'Nein! Das war schrecklich, wovon redest du?' Wir haben erkannt, dass unsere eigenen Erfahrungen, die wir mitbringen, unsere Wahrnehmung eines Ereignisses verändern. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die all das veranschaulicht.“