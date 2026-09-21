Horrorhit: „Resident Evil“ weltweit auf Nummer 1

„Resident Evil“ feiert einen sensationellen Kinostart. Der Film von Regisseur Zach Cregger, bekannt für seine Horrorhits „Barbarian“ und „Weapons“, spielte allein in den USA am Startwochenende geschätzte 60 Mio. US-Dollar ein und markiert damit den größten Start in der Geschichte der Franchise.

Weltweit kommt „Resident Evil“ sogar auf rund 108,3 Mio. Dollar – nicht nur der beste Start, den die Franchise je erlebt hat, sondern zugleich der bisher größte Erfolg in Zach Creggers Karriere als Filmemacher.

Auch in Österreich liefert der neueste Horrorstreich von Zach Cregger starke Zahlen: Mit 20.731 Besucherinnen und Besuchern und einem Box Office von 270.000 Euro erobert der Film auf Anhieb Platz 1 der österreichischen Kinocharts.